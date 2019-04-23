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TOZ推信息安全事故保險

2019-04-23 列印
　　企業網絡被入侵導致客戶私隱外洩的事件頻繁發生，一旦中招，企業面臨的賠償可高達上億元。專注於信息安全事故風險的保險公司TOZ聯合創辦人龐博文指，由於日常生活的網絡化程度不斷提升，未來隨著智慧城市、虛擬銀行的推行，監管機構對信息安全的要求趨嚴，企業對信息安全事故風險保險的需求也漸增。

  但他指，目前市面上供應的這類保險險種存在「斷層」現象，未能100%滿足客戶的需求。

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