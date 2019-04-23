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億達負債翻倍見88億人幣

2019-04-23 列印
　　億達中國（3639）公佈，由於最新中國民生流動資金困難，其技術上進一步導致發生億達中國所訂立的若干貸款協議項下的若干觸發事件。計及因最新中國民生流動資金困難導致的影響，億達中國所訂立且相關貸款人可要求立即償還未償還貸款的金額，由先前公告所載約為42.77億元（人民幣，下同）增加至約為87.52億元。億達中國指，於公告日期，該公司尚未自相關貸款人獲得豁免，但該公司相信貸款人立即要求償還億達貸款的機會甚微。

　　於去年底止，億達中國一年內到期的短期借款實際金額為76.5億元，於公告日期，其中49.4億元已經完成還款或續期，4.9億元借款有等額定期存單保證金，其餘需於今年底前償還的金額為22.2億元，且均有充足的抵押物。

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