中環IFC外望——渣打SC Keyboard服務下月面世

渣打香港部署年內推出多項數碼銀行服務，個人金融數碼銀行主管陳麗明透露，該行從韓國引入的SC Keyboard服務將於下月面世，屆時客戶即使在WhatsApp與人傾談中，只要按屏幕上手機鍵盤所顯示的渣打標誌按鈕，便可快速查閱戶口結餘及使用轉數快服務。



渣打香港個人金融業務主管江碧彤表示，該行一方面會強化數碼渠道，另方面會繼續優化現有的實體分行及其他網點。目前該行仍有超過40%客戶選擇使用分行服務，當中逾半會同時使用分行及數碼渠道，相信日後兩種渠道依然可以並存。渣打繼去年尾推遙距開戶後，又於今年3月中推出QR Code（二維碼）ATM無卡提款服務。陳麗明稱，該行將有連串的加強版或全新版的數碼銀行服務陸續出籠，包括遙距開戶的適用範圍覆蓋及投資戶口、企業客戶的僱員出糧戶口，同時研推方便大灣區居民的跨境遙距開戶服務，但這需在技術上及法規上再作可行性研究。



此外，陳麗明指，該行計畫將於未來數周率先在港推出SC Keyboard服務，這項手機鍵盤服務的方便之處，在於只要安裝了SC Keyboard功能，手機屏幕鍵盤上便會顯示一個渣打標誌的按鈕，按此按鈕，便可快速見到戶口結餘，亦可使用轉數快轉帳，方便客戶即使正在使用WhatsApp此類即時通訊應用程式時，亦無需跳出頁面，便可使用轉數快及查詢戶口結餘。



陳指，該服務會首先應用於有指紋認證功能的Android手機，並只限英文鍵盤，要到下半年才能應用於中文鍵盤。



3香港循「新開門七件事」發展



隨著科技及網絡發展，手機的應用五花八門，電訊商亦要變陣，3香港定位轉為數碼生活服務提供商。和電香港（215）行政總裁古星輝指，今年3香港以「世界為一」為理念 ，循「新開門七件事」包括旅遊相關服務、金融科技、保險科技、保健與美容、電競、音樂、手機及配件的範疇發展。



他表示，該公司有三大重要資產，一是與客戶的關係，二是基建網絡，三是客戶對其的信任，有助未來業務發展。該公司首先專注旅遊相關服務，故年初已推出外遊增值服務「世界更自遊」，月費78元，客戶不需要再擔心「bill shock（震撼帳單）」問題，出遊時又可享有與在香港一樣的體驗。



電訊商去年在本地流動數據市場大打價格戰，對於「戰場」是否轉移至漫遊數據市場，他認為「並非突然跳出本地市場減價，然後在漫遊數據市場再鬥」，發展漫遊數據市場是大趨勢，順應港人外遊需求而生。



高瞻