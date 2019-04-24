恒指跌不足一點 港股三萬關爭持 美企業績對辦 杜指升145點

美國大型企業績對辦，支持美股向好。杜指成份股可口可樂及寶潔公布優於市場預期業績，刺激美股早段向好，杜指報26676點，升165點，納指升95點報8110點。



清潔用品公司寶潔上季銷售淨額165億美元，核心每股盈利1.06美元，兩者均好過市場預期，公司並宣布會回購五十億美元普通股，股價在美股市前時段上升，但升勢檀花一現，開市早段已轉下跌約2.7%報103.2美元。可口可樂首季每股盈利48美仙，好過市場預期，業績公布後，股價在美股開市前時段升約3%，早段仍升2.2%報48.4美元。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26656點，升145點；納斯達克指數收報8120點，升105點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見67.65港元，較香港收市價跌0.05港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見393.99港元，較香港收市價升0.99港元。



復活節長假期過後，港股復市走勢波動，恒指受制於10天線（30009點），三萬關口爭持，收造29963點，跌不足1點，大市交投重越千億元，成交金額近1072億元。中央再警告房子是用來住的，不是用來炒的，內房股捱沽，萬科（2202）及融創（1918）等大型內房股跌約4%；美國結束對伊朗進口石油制裁的豁免，帶動油價上揚，拖低航空股走勢，東航（670）瀉8.5%，南方航空（1055）亦跌7.4%。



藍籌股個別發展，當中內銀股拖累大市，工行（1398）跌0.83%收報5.95元；建行（939）跌0.71%收報7.01元；中行（3988）收跌1.05%報3.77元。不過，仍有多隻重磅股上升支撐大市，友邦（1299）升0.75%收報80.3元；平保（2318）升0.74%收報95.2元；騰訊（700）升0.36%收報393元。



中央再警告房子是用來住的，不是用來炒的，內房股捱沽，旭輝（884）跌6.94%收報5.23元；新城發展（1030）挫5.01%收報9.1元；萬科挫4.18%收報30.95元；融創走低3.95%收報40.1元。



油價上揚 航空股挫



美國結束對伊朗進口石油制裁的豁免，帶動油價上揚，拖低航空股走勢偏弱。東航瀉8.53%，收報5.47元；南方航空瀉7.42%，收報6.86元；國航（753）插6.57%，收報9.38元；國泰（293）跌3.02%，收報13.48元。「三桶油」普遍上升，中海油（883）升1.49%，收報14.96元；中石油（857）揚1.39%，收報5.11元；但中石化（386）跌0.33%，收報6.09元。



