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人幣下跌見半月低位

2019-04-24 列印
　　人民幣偏軟，昨在岸價（CNY）曾跌穿6.72關口，日盤收報6.7192兌1美元，較上日下跌67點子，為半個月低位。有交易員認為，人民幣短期仍難擺脫區間上落格局；華僑永亨則料人民幣仍有望測試6.68水位。

　　人民幣離岸價（CNH）於亞洲時間尾段跌幅開始明顯擴大，同樣失守6.72，晚上外圍更低見6.7277，下跌156點子，截至晚上9時半，報6.7265。交易員指出，復活節假期過後主要國際市場仍交投淡靜，由於美元略偏強，客盤購匯需求有所增加，推動交易量走闊至近一周高位，但市場分歧仍大，人民幣短期內難以擺脫區間。

　　港匯方面，昨窄幅上落，徘徊於7.8436至7.8464兌1美元；港元拆息變動不大，其中與供樓相關的1個月拆息微跌至1.92厘。
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