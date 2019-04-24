港航新主獲頒禁制令 禁止原董事沾手文件

香港航空股東鍾國頌為首的6名新董事，昨日獲得法庭頒佈臨時禁制令，禁止4名原董事未經全體董事批准下簽署日常業務外的交易，亦禁止更改或銷毀港航任何文件。



法庭的臨時禁制令對象為港航4名原董事，包括「雙主席」之一的侯偉、董事孫劍鋒、鄧傑和王利亞，禁止他們在未經全體董事批准下，簽署日常業務外的任何交易或協定，並規定所有董事不得自行或指示別人刪除、篡改、更改或銷毀港航任何文件、帳本、財務記錄及檔案。



根據法庭頒發的禁制令指出，全體董事由4名原董事與6名新董事組成。然而鍾國頌一方聲言，已獲法庭確認新董事的任命。



大律師陸偉雄解釋，由於法庭的頒令乃臨時性質，最終董事身份等爭議仍須透過聆訊解決，故禁制令並無明確承認六人的法律地位。禁制令亦顯示，傳票回覆日期至本周五早上，意味屆時新舊董事的糾紛將在法庭處理。



鍾國頌一方表示，上周發生一系列特殊事件，證實了他們對某些與海航集團有關人士的操守，以及港航財務管理的深切擔憂。聲明列出的事件包括有人試圖用行李箱帶走港航財務檔案、涉嫌損毀硬碟、阻礙調查港航財務的法律和財務顧問接觸有關文件，以及驅逐獲得授權的外部保安。新董事重申，港航的財務狀況仍然面臨巨大壓力，他們採取行動旨在確保其財務前景，一切以港航、員工、客戶及商業夥伴的最佳利益為大前提。



港航昨日亦再度發出聲明，確認原董事及管理層收到有關法院命令，惟指出只屬暫時性質，會因應情況而改變，並相信相關持份者以專業及公正方式解決。港航強調，禁制令等舉措不會影響日常營運，指出剛過去的復活節期間，運作147班航班，載客人次逾8.5萬名，按年升3個百分點；而隨著勞動節假臨近，正準備為逾10.2萬名旅客提供服務。



