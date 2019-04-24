森美董事會指，罷免辛克的董事及行政總裁職務，不會對公司及旗下附屬公司的營運造成任何不利影響。同時，森美集團委任吳紹豪出任主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，以取代辛先生，亦於同日生效。
森美主席失聯兩月遭罷免
森美董事會指，罷免辛克的董事及行政總裁職務，不會對公司及旗下附屬公司的營運造成任何不利影響。同時，森美集團委任吳紹豪出任主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，以取代辛先生，亦於同日生效。
嚴重事故 不能駕駛30分鐘 國泰機長飛港中途「失明」
民航意外調查機構（AAIA）調查今年兩宗國泰機長事故，並提交初步報告，二人航程中途身體不適，無法執行飛行職務。兩宗事故分別發生於一月和二月，兩涉事航班分別由日本札幌以及澳洲珀斯來港，一名機長航行途中突...
2019-04-24
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習近平檢閱籲和平共處 青島多國艦艇海上閱兵
國家主席、中央軍委主席習近平，昨天在青島出席慶祝解放軍海軍成立七十周年海上閱兵活動，當中包括中國完全自主研製的新型萬噸級驅逐「南昌號」。 習近平昨天下午十二時四十分來到青島奧帆中心碼頭，檢閱中國人民解放軍海軍儀仗隊，隨後登上執行檢閱任務的西寧艦。抵達閱兵海域後，習近平登上檢閱台，將分別檢閱中國海軍艦艇編隊、空中梯隊和來訪艦艇編隊。三十二艘參與檢閱的艦艇中包括新型核潛艇，而○五五型驅逐艦「南昌號」。 官方消息指，「南昌號」備有新型防空、反導、反艦、反潛的武器，排水量更達到一萬二千五百噸，設有一百一十二個垂直發射系統，是中國海軍實現戰略轉型的標志性戰艦，將來可望成為中國...
2019-04-24
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分析指向特朗普示威 金正恩將訪俄晤普京
北韓政府周二證實，最高領袖金正恩將於短期內出訪俄羅斯，與俄羅斯總統普京召開高峰會議。官方傳媒沒有詳細披露金正恩何時出發，也不知道舉行峰會的具體日期和地點。分析家認為金正恩在這個時候訪俄，很明顯是要在二月底第二次美朝峰會失敗後，向美國總統特朗普的政府示威。 官方朝中社發佈只有兩句的簡短消息說：「金正恩將於短期內訪問俄羅斯聯邦，並會與普京進行會談。」克里姆林宮已於上周發佈消息，指金正恩會於四月下旬訪問俄國。據專門報道北韓消息的NK News在官方網站發佈圖片，顯示位於海參崴的遠東聯邦大學正進行準備，有工作人員佈置俄羅斯和北韓國旗，因此該大學可能是舉行高峰會的地點。如果消...
2019-04-24
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盡覽海灣美景 比華利山別墅瑰麗大廳清雅怡人
比華利山別墅乃是大埔規模最大洋房屋苑，位置自成一隅，提供逾500座洋房。今次，便為大家介紹其中一座洋房，實用面積2461方呎，廳堂佈置白晳明亮，外連大平台，能夠視野無阻下眺望船灣海景與翠綠山巒。 ...
2019-04-24
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恒指跌不足一點 港股三萬關爭持 美企業績對辦 杜指升145點
美國大型企業績對辦，支持美股向好。杜指成份股可口可樂及寶潔公布優於市場預期業績，刺激美股早段向好，杜指報26676點，升165點，納指升95點報8110點。 清潔用品公司寶潔上季銷售淨額165...
2019-04-24
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瞓身轟炸奧脫福 藍月終局之戰
曼城歐聯出局後，全力爭取衞冕英超，今晚補賽曼徹斯特市打吡作客曼聯被視為最後一道難關。藍月領隊哥迪奧拿勢精銳盡出，着火的射手阿古路有力攻破紅魔大門，領軍延續近三季聯賽造訪奧脫福不敗強勢，客勝宜盡早下注。（Now621台周四凌晨3:00直播） 拋下歐聯八強遭熱刺淘汰的傷痛，曼城即在上輪英超主場1:0小勝熱刺復仇，於聯賽榜繼續以兩分緊纏多打一場的一哥利物浦。藍月各賽事近十二場十一勝一負狀態毋庸置疑，尤其阿古路在英超和歐聯兩戰熱刺共交出一球兩助攻，英超首循環曾射破紅魔大門，今次有力再破近況欠佳的迪基亞十指關。 紅魔豆腐防線有難 反觀，曼聯上場英超作客慘吞愛華頓四蛋，各賽事...
2019-04-24
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插畫文創迷大召集
「Draw」Attention！本地文創平台HKHands，將於5月初舉辦首屆《香港插畫及文創展》（《HKICS》），雲集逾百個本地及海外插畫及文創品牌，規模盛大，教插畫迷流連忘返！文：Nancy部份...
2019-04-24
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爆偷食曝光前真心話 黃心穎嫌馬國明未夠好
4月16日驚爆「安心偷食事件」，被指「世界級姣Wing」的黃心穎在車廂內偷食人夫許志安，震驚全城。最新出版的《東周刊》亦獨家直擊心穎在鯉魚門寓所抱頭痛哭。「安心」短片流出前，心穎曾接受本報記者訪問透露...
2019-04-24
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任意行——M+野口勇展
周末紅雨雷電交加，到M+看當代兩名大師野口勇和傅丹的展覽，訪客很多，證明展覽的吸引力。 野口勇一直遊走於藝術與設計之間，網上仍可買到他設計的Freeform 沙發；以日本和紙製作的光之雕塑《Akari...
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頭號目標——得賞以逸待勞
第二場四班一六五○米。今季一月廿日沙田賽事第349場次的四班千六米，參賽馬中，「得賞」和「威威歡星」都是出自276場次四班千四米，兩駒都是在不利追的步速形勢下末段收復極多失地，其中「得賞」所造末段段速更勝之後扶搖直上的「繽紛遊戲」。可是筆者最終卻選了「威威歡星」，原因牠在外地早已證明千六米合跑，反之「得賞」的全姊只贏至千四米，長力仍有疑問。最後「得賞」在極快步速之下，初跑此程還不智地早段與人鬥搶，結果大敗八個馬位，筆者該仗算是選中了。 不過經一役練氣後，「得賞」接戰再出，明顯已可應付千六米，除了大幅收窄至只負兩個身位之餘，由轉彎開始能一直與「兵貴神速」拍實鬥返終點，以後駒之...
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