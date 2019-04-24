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森美主席失聯兩月遭罷免

2019-04-24 列印
　　森美集團（756）前董事、主席兼行政總裁辛克失聯逾兩個月，遭董事會罷免，並同時委任吳紹豪出任主席等職位，即時生效。森美集團昨日公佈，由於無法與辛克聯絡超過兩個月，在此情況下，該公司餘下的五名董事經考慮後決定，辛克不適合繼續擔任公司董事，一致同意罷免辛克於該公司的董事職務，即時生效。同時，辛克亦不再為森美集團主席兼行政總裁、提名委員會主席及薪酬委員會成員，於同日生效。

　　森美董事會指，罷免辛克的董事及行政總裁職務，不會對公司及旗下附屬公司的營運造成任何不利影響。同時，森美集團委任吳紹豪出任主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，以取代辛先生，亦於同日生效。

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