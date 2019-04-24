第二場四班一六五○米。今季一月廿日沙田賽事第349場次的四班千六米，參賽馬中，「得賞」和「威威歡星」都是出自276場次四班千四米，兩駒都是在不利追的步速形勢下末段收復極多失地，其中「得賞」所造末段段速更勝之後扶搖直上的「繽紛遊戲」。可是筆者最終卻選了「威威歡星」，原因牠在外地早已證明千六米合跑，反之「得賞」的全姊只贏至千四米，長力仍有疑問。最後「得賞」在極快步速之下，初跑此程還不智地早段與人鬥搶，結果大敗八個馬位，筆者該仗算是選中了。 不過經一役練氣後，「得賞」接戰再出，明顯已可應付千六米，除了大幅收窄至只負兩個身位之餘，由轉彎開始能一直與「兵貴神速」拍實鬥返終點，以後駒之...

2019-04-24