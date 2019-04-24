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羚邦傳五月中上市

2019-04-24 列印
　　市場消息透露，第三方媒體內容發行商羚邦集團（Medialink）已經通過港交所（388）上市聆訊，預計4月底開始招股及路演，5月中上市。國泰君安為獨家保薦人。澳門裝修、維修及保養服務承建商偉鴻集團（3321）昨日首掛，以發售價1.4元平開後，一度升至全日高位1.46元，惟昨日上午11時左右低見1.05元，較發售價跌25%。收市前一小時，於1.4元附近徘徊，最終仍失守發售價，報1.39元，微跌0.71%，每手2500股，帳面蝕25元。

　　據初步招股文件顯示，按2017年收益計，羚邦於中國的日本動畫發行商中排名第一。截至2018年3月底止年度，該公司收益為3.14億元，按年上升19%；期內溢利為9383.5萬元，按年上升75.1%。

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