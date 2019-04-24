聯通勁賺37億人幣 中移季績現倒退

中國聯通（762）及中國移動（941）分別公佈今年第一季業績，聯通表現強勁，按年多賺逾兩成至36.75億元（人民幣，下同），惟中移動因受到收入下降及剛性支出持續增加影響，盈利跌8.3%至237億元，為2017年以來首現季績按年倒退。



聯通首季收入為731.47億元，按年減少2.4%，主要由於銷售通信產品收入跌23.8%至63.45億元，而整體服務收入微增0.3%至668.02億元。期內除息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為250.12億元，增4.6%。



集團表示，受去年7月起實施的取消手機流量漫遊費及市場競爭加劇影響，首季移動服務收入按年跌5.2%至393.73億元，移動出帳用戶每月每戶平均收入（ARPU）由2018年同期的47.9元下跌至41.2元。



中移流量收費快速下滑



截至3月底止，移動出帳用戶達3.23億戶，首季淨增810萬戶，單計3月淨增337.5萬戶；其中4G用戶達2.3億戶，首季淨增1051.9萬戶，3月淨增476.6萬戶，上客量較2月明顯加快。固網寬頻用戶數達8239.2萬戶，首季淨增151.2萬戶，3月淨增50.2萬戶。



至於中移動，首季收入按年微跌0.3%至1850億元，其中通信服務收入跌0.5%至1659億元，主要是流量收費快速下滑，以及去年全面取消境內流量漫遊費的延續影響。期內EBITDA增4.4%至727億元，手機上網流量按年增1.72倍，移動用戶ARPU為50.3元，去年同期為55.7元。



截至3月底，移動用戶達9.31億戶，首季淨增632萬戶，單計3月淨增282萬戶；其中4G客戶7.23億戶，首季淨增1067萬戶，單計3月淨增425萬戶，上客量同樣較2月加快。有線寬頻客戶達1.67億戶，首季淨增1034萬戶。



此外，中國聯通董事長王曉初昨日出席5G創新發展峰會時，指聯通將在北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州及雄安7個城市開通5G試驗網，同時在33個城市的熱點地區及部份行業開通5G網絡。上海市市長應勇於同一場合表示，上海已建設500個5G基站，將成全國首個5G試商用城市。



