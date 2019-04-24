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花旗帶路服務收入升30%

2019-04-24 列印
　　花旗集團指出，為一帶一路沿線客戶提供服務，帶動過去12個月相關業務的收入上升30%。花旗指出，增長主要來自企業及投資銀行、現金管理、貿易及外匯等業務。隨着一帶一路沿線的投資和商業活動增加，花旗在相關市場的市佔額亦有所擴大。

　　該集團指出，錄得強勁增長的行業包括科技業、金融機構服務及能源業。按地區劃分，亞洲、中歐、東歐和中東的業務收入於過去12個月均增長30%。花旗又稱，支援全球跨國企業和為一帶一路沿線的中國龍頭企業提供銀行服務，是業務增長的基礎。近期的大型融資項目包括Indonesia PT Banten的項目債券、以及中國銀行分支機構的38億美元等值一帶一路債券。

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