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國信前負責人禁返業界十個月

2019-04-24 列印
　　證監會禁止國信證券前負責人蘇細強重投業界十個月。證監會昨日公佈，國信證券的前零售經紀業務主管及負責人蘇細強，於2014年11月至2015年12月期間，在處理第三者存款時違反打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的監管規定。

　　證監會指，蘇細強作為負責人及國信高級管理人員，沒有履行其職責，以確保他們遵從國信的打擊洗錢及恐怖份子資金籌集政策。蘇細強目前並非證監會持牌人士。 國信曾於今年2月中，被證監會指違反有關打擊洗錢的監管規定，遭證監會譴責及罰款1520萬元。當時國信在上述期間曾為超過3500名客戶處理10萬筆涉及總額約達50億元的第三者存款。

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