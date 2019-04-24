中環IFC外望——中銀人壽加推三新產品

中銀人壽繼月初推出延期年金計劃（固定年期）後，昨日再推出三個新產品，包括「延期年金計劃（終身）」、「目標三年網上儲蓄計劃」及「盛世傳承萬用壽險計劃II」。



中銀人壽執行總裁老建榮（圖右二）表示，「盛世傳承萬用壽險計劃II」主要為高端客戶及企業要員而設，保單派息率4.1%，派息保證期為五年，為客戶提供簡易核保程序優惠。老建榮亦指出，早前銀行推出的固定年期延期年金計劃，市場銷售及查詢反應正面。



中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘則透露，該公司早前推出的「目標三年網上儲蓄計劃」，於推出十多日後，保費收入已逾2億元。另外，三年網上儲蓄保險產品中，以人民幣保單回報率最高，如投保人以人民幣投保，並一次過預繳保費，保單期滿後年度化保證回報率為4.21%。



他表示，新推出的「盛世傳承萬用壽險計劃II」具有簡易網上核保服務，投保人能透過手機或網上銀行申請，在短短幾分鐘內投保，投保過程快捷，計劃亦可選擇港元、美元及人民幣作保單貨幣。



小米AIoT戰略 大家電是核心



小米集團（1810）於北京舉行發布會，發布小米壁畫電視、小米全面屏電視及米家互聯網立式空調C1三款新產品。該公司董事長雷軍於微信發文，稱大家電是小米AIoT（人工智慧＋物聯網）戰略的重要組成部分，集團「將會把大家電作為未來10年持續發展藍圖的核心拼圖之一」，冀推動更多家電產品變成互聯互通的智能產品。



雷軍提到，今年提出的未來十年戰略是手機+AIoT雙引擎，AIoT就是智能萬物互聯，是下一代超級互聯網。可以預見將來所有家庭設備都能互聯互通，使用語音及人工智能來進行互通，這將是未來10年全球最重要的科技發展趨勢，其中電視作為家庭中屏幕最大、交互性最強的電器，自然成為AIoT的一個樞紐產品；而未來小米將會把大家電作為未來10年持續發展藍圖的核心拼圖之一。



高瞻