﻿港股四連挫創最長跌浪 季績參差 美股高位回落

美國大企業業績繼續成為市場焦點，當中受早前737 Max型號客機空難拖累的波音公司，勉強交出符合市場預期的業績，杜指截至昨晚10時半上升14點，報26671點，納指上升8點報8128點。歐洲三大股市窄幅上落。此外，人民銀行月內兩次澄清降準傳聞，市場擔心內地放寬政策或告一段落，恒指昨日先高後低，全日波幅429點，收報29805點，跌157點，四日累降324點，並創下今年最長跌浪。



美國多家公司公佈季度業績，波音首季盈利跌13%，受波音737 MAX飛機的相關不確定性影響，該公司撤回之前業績指引，並暫停回購股票計劃，但股價仍升1.5%；卡特彼勒首季多賺13%，優於市場預期，惟股價跌近3%。



AT&T首季盈利跌12%，符合預期，惟股價下跌近4%；Snapchat母企Snap首季末活躍用戶1.9億個錄得增長，收入升39%勝預期；期內淨虧損收窄至3.104億美元；惟股價挫近6%。



中美貿易談判方面，美國貿易代表萊特希澤和財長努欽將前往北京，將於下周二開始會談。中國國務院副總理劉鶴隨後將率領代表團前往華盛頓，參加從5月8日開始的進一步會談。



油價六個月高位徘徊



油價續於6個月高位徘徊，紐約原油期貨曾見每桶報66.19美元，下跌0.11美元或0.17%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26597點，跌59點；納斯達克指數報8102點，跌18點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見67.24港元，較香港收市價升0.04港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見388.68港元，較香港收市價跌4.32港元。



此外，人民銀行月內兩次澄清降準傳聞，亦有傳今年人行暫停降準，市場擔心內地放寬政策或告一段落，惟A股仍跑贏港股，恒指先高後低，下試20天線，全日波幅429點，收報29805點，跌157點，四日累降324點，並創下今年最長跌浪。大市成交金額跌破千億元，僅985億元。



人行放水時隔三個月後，再度開展2674億元人民幣之一年期定向中期借貸便利操作（TMLF），利率3.15厘，較中期借貸便利（MLF）利率低15個基點，為市場釋放流動性。內地股市反覆，上證指重上三千二，收報3201，升0.09%；深成指收報10236，升1.1%。



周二捱沽的內房股反彈回勇，中海外（688）漲2.65%收報29元；華潤置地（1109）走高2.38%收報34.35元；兩股包辦升幅最大藍籌頭兩位。中移動（941）首季少賺8%，收跌1.06%報74.65元；聯通（762）首季多賺逾兩成，股價先升後跌。



南華資產管理高級組合經理陳偉聰表示雖恒指悶局中仍可守住20天線，恒指明顯欠缺上升動力及誘因；加上30200點水平阻力明顯，故對後市較審慎。他分析恒指有兩個關鍵位置，分別為29600及30200點，當跌穿前者水平或升破後者水平，大市則會突破悶局作單邊走向。



