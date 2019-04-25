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﻿拆息回升 隔夜逼近2厘

2019-04-25 列印
  受月結及五一黃金周假期臨近影響，昨日港元拆息回升，隔夜息逼近2厘，與供樓相關的1個月拆息則重越2厘水平。不過，市場人士預料，假期過後，拆息將會回落。

　　據財資市場公會的網頁資料顯示，昨日1周至1個月港元拆息均升穿2厘，1周及2周分別報2.16厘及2.08厘，較上日升27點子及18點子，1個月拆息則升9點子至2.02厘。隔夜息報1.92厘，升23點子。

　　光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，拆息回升主要受小黃金周臨近影響，但實際上昨日市場較淡靜；港匯亦表現平穩，因目前港美息差有限，欠缺套息的誘因。

　　昨港匯輕微走軟，全日徘徊於7.8394至7.8435兌1美元，截至晚上10時半報7.8427，跌10點子。
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