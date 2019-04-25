港航權鬥爆羅生門 主要股東否認售股

Frontier Investment Partner原持有港航約34%股權，其中約10.6%是透過持有香港航空控股約1.73億股間接持有。據已曝光的股份轉讓文件披露，Frontier於本月11日，已將相關1.73億股售予一間年初才成立、背景神秘的公司－Grand City Capital Investment Limited，作價5.47億元。代表Frontier簽署轉股文件為董事張子妍。
鍾國頌一方入稟高院後，法庭臨時禁制令顯示，禁制令除了限制港航董事更改或銷毀任何港航文件，不准四名原董事擅自簽署日常業務外任何交易或協定，同時限制Grand City及張子妍處理轉售香港航空控股股份。
Grand City昨早發聲明，確認已持有港航股權，不點名批評鍾國頌一方為試圖控制港航，做出缺乏操守行為，該公司似乎與海航系同一陣線對抗鍾國頌一方。聲明指出，某些外來人士，包括一名相信已不再持有港航股權的前股東，近日就公司控制權提出異議，並為了試圖控制港航而做出不恰當的企業及法律行動，包括從高院取得臨時禁制令。
神秘買家暗批鍾國頌
Frontier一方面支持鍾國頌重返港航董事局，同時又售股予「敵方」Grand City，令事件更加撲朔迷離，Frontier昨日傍晚發表聲明指是「持股權被盜轉」，公司無轉讓股份。Frontier聲明表示，近日得悉前董事張子妍嫌疑與第三方串謀，盜用公司名義與Grand City簽署有關香港航空控股的股權轉讓文件，違法進行股權登記。