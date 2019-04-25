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金管證監關注內銀複雜交易

2019-04-25 列印
　　金管局與證監會聯合發通函指，最近對一內地銀行集團旗下在港銀行及其附屬所持的持牌法團進行經協調的現場檢查，結果發現該內銀集團經系內機構透過私募基金，進行極其迂迴、以投資為名貸款為實的複雜交易。局方對此嚴重關注，又相信其他在港內地金融機構可能有同類情況，以隱藏交易帶來的風險。

　　是次檢查發現該內銀集團的附屬公司，從同系在港銀行取得一筆信用借貸，作一般業務及營運資金用途。其後該附屬公司向一間資產管理公司所成立的私募基金作大額投資。惟該私募基金唯一目的，是向由一間上市公司大股東所擁有的一間特定目的公司（SPV）提供一筆貸款（貸款A），該上市公司股份作抵押品。

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