  • 2019年4月25日 星期四
  • 27º
  • 84%
熱門： 佔中判刑陳淑莊戴耀廷朱耀明合拍劇

日報新聞 > 財經

AEON多賺18% 派息22仙

2019-04-25 列印
　　AEON信貸財務（900）公佈，截至今年2月底止，年度股東應佔溢利4.37億元，上升17.81%；每股盈利104.41仙，末期息派22仙。該公司董事總經理田中秀夫指，公司今年將繼續壯大客戶群，以數碼化簡化營運；同時繼續豐富手機應用程式功能，進一步減少實體分行數量。

　　AEON信貸財務的實體分行數目，由2018年2月底的22間，減少至今年2月底的19間。田中秀夫透露，今年仍會關閉2至3間分行，同時會搬遷部份分行至繁忙地段，包括從寫字樓搬至地舖，藉此更好打造品牌形象。他說，此舉雖然會增加租金支出，但公司會通過提升效率、數碼化轉型等方式節省開支。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd