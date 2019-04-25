藥研平台維亞招股 每手入場費2227元

新藥發現技術平台維亞生物（1873）今日起公開招股，招股價介乎每股3.42至4.41元，最多集資15.2億元。一手500股，入場費2227.22元。該公司主席、首席執行官兼執行董事毛晨表示，未來三年計劃新增孵化超過100個投資企業，今年計劃新增25個，未來兩年將分別新增35個及50個。



維亞生物向生物科技及製藥公司提供藥物發現服務，客戶可以現金方式支付服務費，即服務換現金（CFS）模式；亦可以股權支付，即服務換股權（EFS）模式，促進具備發展前景的生物科技初創公司發展，並獲享其知識產權價值的上升潛力。



已孵化31個項目



該公司至今為止孵化31個早期研發項目，有11間孵化項目企業已完成私募融資，已出售4間孵化投資企業的股權實現回報，回報率介乎200至494%。



該公司執行董事兼首席財務官華風茂表示，對於EFS模式下的每個孵化項目，該公司計劃平均投資150萬美元，一般於投資後2.5年內退出50%股權，投資後5.5年內退出剩餘權益。他續稱，在藥物進入臨牀階段階段前退出一半股權，公司投入基本已回本，保守估計更可獲得5倍收益，也可規避進入臨牀階段的風險；而投資後5.5年，則保守估計可帶來15倍回報，以此計算，公司投資平均四年可獲10倍回報。



該公司首席科學官葉志雄表示，目前公司孵化的31個項目涵蓋不同藥物類型，包括抗癌類、代謝類；未來也會關注新領域，例如細胞療法、基金療法、人工智能（AI）應用。往績記錄期間，該公司研發費用佔收益約10%以上，研發費用增速不及收益增速，有關佔比已由2016年的17.4%，下降至2018年的12%。



