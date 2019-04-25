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信陽毛尖轉型賣茶

2019-04-25 列印
　　前身為中國天化工集團的信陽毛尖（362）決定業務轉型，將淡出化工業務，轉為經營茶葉生意。信陽毛尖大股東陳遠東日前以每股91.5仙，出售1.46億股予第二大股東沙濤，套現約1.39億元。

　　綠色金融控股董事會主席、信陽毛尖股東沙濤稱，回應表示，該公司早前的東北化工業務發展低迷，陳遠東將其股權賣出，是因看好茶產業未來發展，變賣股權是為讓沙濤在茶產業佈局上，擁有更多話語權。

　　沙濤又指，信陽毛尖將於今年第三季收購並控股河南信陽市內一家飲料公司，並將其資源逐步整合入上市公司內，以擴大信陽毛尖業務發展。信陽毛尖昨日收報0.355元，跌4.05%。

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