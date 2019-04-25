叙福樓售三餐廳換Aetna股權

二○一四年發生的佔中事件，包括戴耀廷、陳健民和朱耀明三名發起人在內的「佔中九子」，昨天判刑。法官的判詞彰顯法治精神，強調不容許以損害大眾的違法手段，強行達到一己的政治主張，並對所謂「違法達義」的錯誤觀念，給予一記沉重的當頭棒喝，年輕人必須引以為鑑。 九名被告早前被法庭判處公眾妨擾相關罪名成立，昨天戴耀廷、陳健民、邵家臻和黃浩銘被判即時入獄、張秀賢判二百小時社會服務令、陳淑莊因病獲准押後判刑，而朱耀明、鍾耀華和李永達則判監但緩刑。 法官的判詞，發人深省。一是在自由社會享有無限大言論自由的說法，必然是錯誤的；二是，被告只顧自己政治理想，無視在港島上班的平民百姓因交通阻塞而受苦，...

2019-04-25