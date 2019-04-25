  • 2019年4月25日 星期四
  • 27º
  • 84%
熱門： 佔中判刑陳淑莊戴耀廷朱耀明合拍劇

日報新聞 > 財經

叙福樓售三餐廳換Aetna股權

2019-04-25 列印
　　叙福樓集團（1978）公佈於4月23日，該公司全資附屬公司叙福樓中餐與Recreation Clubs及Aetna International訂立協議，叙福樓中餐將出售三間餐廳予Recreation Clubs，總代價2850萬元。有關代價將以籌備上市的Aetna股份支付，變相成Aetna上市前策略股東。

　　該公司公告披露相關金額，以由Recreation Clubs旗下的Aetna International配發2股的方式支付。同時叙福樓中餐有權於Antea為籌備上市而進行重組期間，或於上市後要求Aetna將代價股份，更換為替代上市公司的股份。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd