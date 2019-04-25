﻿中環IFC外望——港交所主席大幅加薪五成

港交所（388）噚日舉行周年股東大會，6項議案全獲大比例通過，包括建議主席年薪增至330萬元，即係較舊年勁加逾50%。



港交所主席史美倫回應有關年薪嘅問題時話，交易所一向有定期檢討董事會成員袍金，今次加薪係由外來嘅獨立顧問做檢討，發現港交所薪酬遠遠落後其他國際交易所，好似新加坡、澳洲同倫敦交易所相應薪酬，為咗吸引國際性人才，決定增加董事薪酬，現時加薪後嘅主席年薪，仍然只係新交所嘅三分之一，而佢個人就冇參與主席薪酬嘅討論。



加完都係新交所三分一



至於加人工後嘅工作量係咪會相應增加？佢就話正因為工作量同質素上都有所提升，先至需要加人工。佢透露，之前成立嘅國際諮詢委員會已經開咗一次會，講到環球政治同新科技對本港市場影響。她繼續話，個委員會今年仲會喺6月同10月開會。



滙豐轉撐港樓估升一成



近期本港樓市回暖，滙豐轉軚表示看好本港樓市，預期今年樓價升一成。滙豐證劵研究發表報告指出由於加息周期結束、中期土地供應減少、樓市獲銀行按揭政策支持、正面財富效應等影響，預計本港樓市調整期完結，復甦速度比預期快，預測今年住宅樓價上升10%，超越去年高位。滙豐之前原本預期今年樓價會下跌5至10%。



滙豐解釋利好因素帶動本港房地產調整結束的時間較預期快，包括樓市復甦速度和價格，令該行對本港樓市轉趨樂觀。滙豐並調整今年樓市成交預測，一手樓成交由原先預測增4%上調至31%；二手成交則由原先預測下跌10%，調整至增加15%。



滙豐表示因應樓市復甦較快，本地地產股雖然已有回升，但個別股份仍有上升空間，將地產股的目標價平均上調7.2%，由原來看好寫字樓市道，轉而看好住宅及商場市道。



該行推介的股份由原來的收租股太古地產（1972）和置地改為發展商股份，依次包括會德豐（020）、新鴻基地產（016）、信置（083）、恒隆地產（101）及太古地產，目標價分別為79.3元、163.2元、17.4元、23.3元、38.2元。



報告亦指出年初至今，地產股累計已上升19%，跑贏恒指約2個百分點，滙豐證券相信雖然樓市復甦的利好影響大致已經反映，但隨著樓市成交增加，發展商股價有上升的動力，現時地產股的股價較資產淨值折讓約45%，比歷史平均值的標準偏差低0.45。



高瞻