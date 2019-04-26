微軟fb季績佳 聯合包裹3M遜預期 美股回落 杜指跌134點

美股科網企業及傳統工業股業績迥異，亦令昨晚杜指及納指開市走勢南轅北轍。3M業績遠遜預期並調低今年盈利目標，拖累杜指周四早段一度跌286點或1.08%，報26310點；反觀微軟業績勝預期，納指升49點報8151點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四收報26462點，跌134點；納斯達克指數報8118點，升16點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見67.19港元，較香港收市價升0.29港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見381.69港元，較香港收市價跌1.11港元。



3M首季經調整後每股盈利2.23美元，收入78.6億美元跌5%，兩者都較市場預期差，公司並調低2019年盈利目標，又計劃全球裁減2000個職位，3M股價早段大跌一成報197.2美元；此外，聯合包裹公佈較預期差業績後，股價周四早段亦曾下挫逾7%。兩間公司拖累其他工業股股價下滑，標準普爾工業股指數早段曾挫1.8%。



工業股指數跌1.8%



與傳統工業股相反，美股大型科網企業上季業績不俗。微軟受惠雲端業務增長，第三財季純利和收入雙雙勝預期，股價早段大升3.6%至129.6美元。facebook上季銷售數字亦理想，股價早段曾大升7%。



分析師指出，facebook因用戶私隱外洩可能面臨遭美國聯邦貿易委員會罰款高達50億美元，對利潤有一定壓力；不過，投資者憧憬事件可能告一段落，facebook股價彈升。他們又表示，以微軟和facebook兩隻巨無覇，引領科網企業股價周四早段揚升。



歐洲三大股市的英、德、法股市尾市均下跌，跌幅0.3%至0.8%之間。



內地A股重創



港股方面，內地A股重創，滬綜指跌穿三千二，深成指亦失守萬關，拖累港股連20天線（29684）也不保，恒指昨日最多跌270點，見29535，創逾3周新低，收市挫256點，報29549，連續第五日下跌。重磅藍籌股騰訊（00700）及平保（02318）領跌大市，跌幅逾2%，兩股已質低恒指115點。