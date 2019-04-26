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港銀行拆息升至逾兩厘

2019-04-26 列印
　　復活節長假期完結後，拆息只稍微回落一天，翌日已隨即反彈，昨日更進一步抽升，1周或以上拆息全線升至2厘以上，其中1周拆息高見2.4厘。金管局指出，隨著銀行體系總結餘減少，由1800億元降至現時的540億元，港美息差收窄，拆息偶爾出現波動不足為奇。

　　據財資市場公會的網頁資料顯示，除隔夜息輕微回順至1.9厘之外，其他短期拆息升勢持續顯著，1周拆息再升24點子，報2.4厘；2周拆息再升21點子，報2.3厘；與供樓相關的1個月拆息再升10點子，報2.12厘。

        資深銀行家馮孝忠表示，拆息進一步上揚，主要受月結及五一黄金周假期臨近影響，事實上最近假期較多，銀行總結餘又降至現時500多億元，市場較難估計實際所需資金。
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