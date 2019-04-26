四供三集資方案獲通過 有線寬頻冀盡快扭虧

有線寬頻（1097）去年曾提供股方案但遭否決，該公司今年初再推「四供三」供股集資新計畫，昨日舉行股東大會， 終於獲97%獨立股東投票支持通過。有線寬頻運營總監梁淑儀於股東昨日會後見傳媒時坦言，公司此前已考慮過其他集資方案，惟供股是最好的選擇。



對於未來會否再有供股安排，梁淑儀表示不予置評，僅稱冀公司可盡快扭虧。另外，有線寬頻此前宣布裁員102人，梁淑儀昨回應，當一家公司處於虧損階段，「裁員永遠是一個選項」，不過公司暫未有新一輪裁員計畫。



小股東︰止蝕才有轉機



有線寬頻2018年全年蝕4.55億元，較前一年蝕3.6億元虧損進一步擴大。為撲水集資，有線寬頻去年曾提出「一供一」供股集資計畫，惟被股東投票否決，經修訂計畫後，該公司又於今年初重推「四供三」供股方案，集資最多四點六六億元。該公司昨日就相關方案舉行股東大會，獲得出席股東會投票的獨立股東97%贊成票通過，另一項長期可換股證券認購協議亦獲約97%的投票股份通過。



昨日出席股東會的小股東劉先生表示，就供股方案投了支持的一票。他自稱，從有線寬頻上市後便一直持有該公司股票，雖錄虧損，但中途從未放棄，又坦言手持該股「一定是蝕，至於蝕幾多已經唔清楚。」談及有線寬頻未來前景，劉先生稱仍對公司有期望，因此給予公司更多資源以支持其發展。他對公司運營陷入困境表示理解，並稱「如今做電視好難，但不繼續就一定會輸」。



未有新一輪裁員計畫



不過，亦有出席股東會的小股東反對是次供股計畫，認為有線仍處於虧損階段，「公司要止蝕」才有轉機，「再供股、再借錢唔係辦法」。該小股東透露，昨日股東會上大部分股東都抱有「怨言」，認為公司營運得不夠好，又在會上投訴有線新聞的內容質素不及同行。



