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中海油收入跌1% 銷售錄421億人幣

2019-04-26 列印
　　中海油（883）昨日公布今年首季度營運數據。期內油氣銷售收入達420.5億元人民幣，按年下跌1.1%；平均實現油價為每桶60.78美元，按年下跌4.3%，與國際油價走勢基本一致；天然氣的平均實現價格為每千立方英尺6.88美元，按年升6.3%，主要是由於較高氣價的氣田產量佔比提升。資本支出達約人民幣140.8億元，按年升45.8%，主要是由於工作量增加。

　　期內，中海油實現總淨產量1.201億桶油當量，按年保持穩定。其中，中國海域淨產量7930萬桶油當量，按年上升2.3%，主要由於新項目投產帶來的產量貢獻；海外淨產量4080萬桶油當量，按年下降4.2%。

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