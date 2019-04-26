睿見大灣區拓中小學課程

睿見教育（6068）執行董事兼首席運營官李久常昨表示，未來該集團在大灣區會發展小學、初中和高中的課程，而不會只集中做某一個階段，從而幫助學生發展得更好。李久常透露，按現時學校的擴建計畫計算，總容量可增至最高近9.3萬位學生，並預計未來兩年可容納人數更可增至13萬位學生。



他續表示，集團計畫未來三至五年在區內做到全覆蓋，每年開設最少兩至三所學校，會以自建為主，總在校學生人數可達10萬人。 李久常提到，雖然國家加強對教育行業的監管，但他認為政府對民辦學校的支持力度不變，對國家繼續支持民辦學校仍有信心。



該公司首席財務官兼公司秘書吳卓謙指出，現時每所學校收費標準不同，但平均增幅為15%至20%。



