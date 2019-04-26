股市類投資收益大增 國壽首季盈利飆92.6%

國壽於首季，反映壽險業務增長動力的新業務價值按年增長28.3%，核心償付能力充足率、綜合償付能力充足率分別為252.03%、262.58%。受惠於內地股市飆升，國壽投資收益豐厚。國壽稱，首季採取「主動操作、優先結構」的策略，與股市相關權益類投資收益按年大幅增加。
首季新業務價值增28.3%
國壽於期內總投資資產逾3.1萬億元。首季度，總投資收益達508.88億元，年化總投資收益率6.71%，按年增加2.79個百分點；年化淨投資收益率4.31%，按年下跌0.05個百分點。
壽險主業方面，於首季內，實現保費收入2723.53億元，按年增長11.9%。首年期交保費增長9.1%，續期保費收增長13.5%。另外，報告期內，保單的退保率為0.62%，按年下降3.34個百分點。
於今年首季，其壽險代理隊伍「量質齊升」。截至報告期末，集團銷售隊伍總人力約189萬，其中，個險渠道隊伍規模達153.7萬，銀保渠道銷售人員達27.6萬。回顧去年，由於中國股市持續下跌，國壽去年全年純利按年下跌64.67%，至113.95億元。踏入今年，中美貿易戰氣氛趨於緩和，滬深300指數首季累升三成，國壽股價首季亦累升28.61%。
此前，投行紛紛發佈報告，唱好一眾內險股，主要是新業務價值增速好於預期，利好內險股的估值。不過，好消息已被充份消化，市場昨天反而有投資者趁高出貨套現。國壽昨日股價收報21.7元，跌1.58%。