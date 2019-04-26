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郵儲行首季賺185億 淨利息收入升11%

2019-04-26 列印
　　內銀陸續派發季度成績表。打頭陣的郵儲銀行（1658）昨公佈，今年首季淨賺185.2億元，按年增長12.21%。每股盈利0.23元。中信銀行（998）同日公佈，首季度淨賺132.16億元，按年升8.63%，每股盈利0.27元。

  淨利息收入仍是銀行主要收入來源。郵儲銀行首季淨利息收入為591.29億元，按年增長11.07%。受央行連番降準放水的政策影響，郵儲行首季的淨利差為2.54%，按年收窄0.06個百分點；淨利息收益率為2.58%，按年擴大0.01個百分點。

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