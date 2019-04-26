  • 2019年4月26日 星期五
  • 29º
  • 78%
熱門： 赤祼女屍色誘黨梁裕恆普金會佔中判刑

日報新聞 > 財經

神華首季多賺5.4%

2019-04-26 列印
　　中國神華（1088）公佈，今年首季經營收入按年跌9.48%至570.11億元（人民幣，下同）；期內股東應佔利潤128.65億元，增5.42%，每股盈利0.647元。

  該公司截至2019年3月底止首季，經營收入較去年同期跌，主要是受到煤炭銷售量及價格按年下降，以及合併範圍變化導致售電收入下降的影響。神華與國電電力以各自持有的相關火電公司股權及資產共同組建合資公司，由1月31日起，相關電廠的資產負債及損益不再計入神華的合併財務報表範圍，改為按於合資公司的持股比例計入應佔聯營公司損益，故售電收入有所下降。

  神華於業績公告內提到，今年首季國內煤炭供需整體平衡，煤炭價格在合理區間波動。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd