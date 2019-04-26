中環IFC外望——港人要預450萬退休

AXA安盛噚日公佈「退休生活意見調查」，發現有三分二受訪者（67%）認為「養兒防老觀念不合時宜」，亦有過半80後同90後（55%）「對擁有足夠的退休儲備欠缺信心」。



調查發現，當中50後至80後受訪者預計不計物業資產在內，需要450萬元，先足夠應付退休生活，但佢哋現時個人總資產值中位數係75萬元，差距達375萬元，反映退休保障缺口龐大。



AXA安盛首席壽險產品總監左偉豪就話，調查反映人口老化，醫療成本上漲，港人需要建立退休後嘅穩定收入來源，為退休做好準備，以應付退休後所需嘅龐大資金。由於延期年金計劃趨向年輕化，產品亦非終身年金，市民可選擇10年同20年嘅提取期。



港航禁制令權鬥升溫 定14日冷靜期作提證



香港航空股東權鬥持續升溫，鍾國頌等六名新董事獲高等法院頒發臨時禁制令，限制四名舊董事更改或銷毀任何港航文件，及簽署協議。與鍾同一陣線的港航控股大股東Frontier Investment Partner亦獲頒臨時禁令，禁止第三方神秘買家處理或出售其聲稱已從Frontier收購的港航控股股份。案件昨首次公開聆訊，與訟各方爭議應否延長禁令，最終各方承諾保持現狀至少十四天以待呈交證據，期間不會插手港航日常運作或處理受爭議的股份交易。



鍾國頌透過Frontier、港航及其附屬公司香港航空諮詢服務有限公司，分兩案入稟控告四名舊董事在內的六名人士和五家公司。原告方申請延長禁令至正式聆訊，讓各方準備和呈交所需文件。



高瞻