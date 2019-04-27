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長和旗下赫斯基首季多賺52%

2019-04-27 列印
　　長和（001）旗下的加拿大能源公司赫斯基能源公佈今年首季業績，盈利3.28億加元（約19.1億港元），按季急升52%；收入9.59億加元（約55.9億港元），按季上升64%；每股派息0.125加元（約0.72855港元）。集團表示於南中國海業務持續進展良好，增長強勁。

  赫斯基能源至今在南中國海總投資額逾400億元人民幣，內地業務包括文昌油田和荔灣氣田。

南海業務增長強勁

  南中國海其他項目則包括淺水區塊15/33和16/25，以及在北部灣地區的22/11和23/07區塊。

  位於荔灣項目附近的15/33區塊，其勘探井鑽探及測試工作在2018年進展順利，現正進一步評估及規劃開發計劃，初步預計將在2021年內投產。

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