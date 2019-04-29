證券登記公司總會於1974年成立，現時共有20個會員，包括卓佳、中央證券登記、聯合證券登記（Union）及寶德隆（Boardroom）等。總會設常務委員會，有8位成員，於每年的會員大會選出，任期為一年，現任委員可重選連任，連任無限次數。消息人士透露，唐冠良今年任期屆滿後，會「享受人生」未必競逐連任。據悉，今年周年大會的日期仍未落實，根據往年的會期，預計為九月前後。唐冠良為卓佳集團代表，已出任主席多年。



王妙心獲補選委員



值得留意的是，由於委員會於今年4月出現空缺，剛於3月份由港交所轉職至卓佳的王妙心已被獲補選為委員，任期至今年周年大會為止。王妙心曾任港交所的存管處服務及代理人服務部主管，主要負責有關存管處、首次公開招股申請等，亦有參與改善中央結算系統的關鍵流程，以及主導無紙證券市場的探討。溫佩麟期望，王妙心加入卓佳後，會主力負責與港交所及證監會在無紙化改革上的溝通，包括與當局洽談如何監管的事宜。



今年初，證監會、港交所及證券登記公司總會聯合向市場提出證券無紙化的諮詢。新制下，證券登記公司內的股份過戶系統，將會用來證明和轉讓股份的法定擁有權，因此股份登記公司亦將被證監會監管。溫佩麟指出，證監會有提出不同監管模式和想法，並向業界收集意見，但未提出完整的監管架構。



此外，股份過戶處將需要與港交所設立一個相同的界面，以方便互換股份的法定擁有權資料。溫佩麟說，總會正與有關當局商討此事，問題如誰來承擔成本及誰負責注資保養營運等，均需討論。溫直言，希望由總會和港交所負責，但亦有可能由卓佳聯同其他股份登記公司跟港交所談，討論相當初步，故尚需一段時日。



唐冠良上月出席立法會會議指出，實施無紙化後，各過戶處需各自提升電腦系統，而共同建立的統一平台，有關費用亦由各過戶處承擔。



