渣打倡議准大灣區企業 與港銀交易金融產品

內地於2月正式公佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，渣打金融市場亞太區主管陳銘僑表示，正期待有更多的大灣區發展細節出台，相信可為本港銀行業帶來更美好的前景，該行亦就此向中方提出建議，冀以額度制容許大灣區企業可直接與香港銀行進行金融產品交易。此外，他指本港銀行體系總結餘找到新平衡點，故料港元拆息難大回，惟本港沒加息壓力。記者 曾秀雲



陳銘僑坦言，他們不斷就大灣區的發展與內地官方機構溝通，期望內地可放寬一些限制。他指在大灣區發展下，客戶群突然變大了很多，惟目前如深圳、廣州及珠海的客戶只可跟渣打中國進行交易，不能與渣打香港直接進行，所以提議冀可讓大灣區內的企業直接與香港銀行進行交易，因香港的金融產品更為豐富，尤其香港的衍生工具種類繁多，可為內地中資機構提供如有槓桿成份而回報較高的結構性產品。另方面，香港方面亦明白內地監管機構的困難和憂慮，恐「一旦開路，可能會出現突然走資情況」，因此建議可為與港銀直接做金融產品交易的區內企業設定一個總額度，並限某隻貨幣交易，如純美元或純人民幣。



此外，他指今年3、4月中資機構來港發債情況迅速增加，相信與內地簡化了審批流程有關，加上因為中國經濟好轉、美息穩定，中資機構發債息率下降，而5月以至整個第二季仍有很多中資機構計劃來港發債，期望將來大灣區企業來港發債可以更方便。



對於渣打提出大灣區相關建議，陳銘僑相信，內地方面願意聆聽，又指內地方面示意會就此作出研究，但大前提是有風險可控的方法來控制資金規模，如落實建議，相信對本港銀行業是一大幫助。



港元拆息難大回



近期港元拆息相對偏高，他指這受多個因素影響，包括銀行總結餘降至500多億元的新平衡點，港美息差趨正常化；五一黃金周臨近，以及隨著中資行願以高息吸存及與中資企業多了生意往來，中資大企業將其資金分散到中資行，不再集中於發鈔行，惟中資行因其港元盤不是太大，故早段未敢拆出資金，以至近期早段拆息明顯較緊。



