﻿滙控研削開支控成本 啟動「橡木計劃」或裁員

滙控（005）於本周五（5月3日）公佈首季業績前，彭博報道，鑑於去年滙控的支出增長率大於收入增長率，即出現negative jaws，未達行政總裁范寧所定的正數目標（positive jaws），故集團已啟動名為「橡木計劃」（Project Oak）的成本檢討及節流研究，或有機會裁員。另外，券商估計滙控首季除稅前利潤51億至56.71億美元，並關注其jaws能否回復正數。



彭博引述消息人士指，上月底范寧率領全球450多名高層，在本港舉行集團環球領導層會議，會上他炮轟高層表現不滯，集團已要求高管人員識別具節流潛力的領域。



對於有關報道，滙豐發言人表示，集團一貫對各業務功能的需要進行恒常評估，以確保職能角色及據點編配合當，並能為客戶及股東提供最大利益。



報道指，滙控有關支出覆檢只屬初步階段，並已要求高層制訂節流方案，裁員是選項之一。去年第四季金融市場表現欠佳，影響集團收入表現，導致成本增幅大於收入增幅，現時滙控任何能令成本減少的方案均考慮，一旦裁員，薪酬較高的投行部門難免會受影響，預計若有行動，最快今年中會接到通知。截至去年底，滙控的員工總數逾23.5萬。



有券商明言對滙控季績不抱太多期望，因去年首季表現太好，而今年首季經營環境又較困難，故料按年難有突出表現。他相信市場最為關注其控制成本的力度，因料這是達致positive jaws的主要動力。



料首季除稅前利潤51億美元



美銀美林預測，滙控首季稅前盈利51億美元，按季強勁反彈；收入則料跌2%；相信滙控今年開支增幅將與收入相同。大摩則估計滙控首季列帳基準除稅前利潤54.03 億美元，按年升近14%；經調整除稅前盈利56.53億美元，按年倒退6%；收入跌1%；又估計滙控首季出現negative jaws的機會較大。據外電的綜合預測滙控首季稅前盈利按年升19%至56.71億美元。