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﻿中航國際售兩項目套19.54億

2019-04-29 列印
　　中航國際控股（161）分別出售旗下一家持續虧損的船廠，以及一家物業管理子公司的股權，合共套現19.54億元（人民幣，下同）。

　　中航國際宣佈，向招商海工投資出售威海船廠全數69.77%股權及其貸款，作價6.2億元。威海船廠從事設計與建造船舶、海上平台，以及製造運輸設備業務，去年虧損4.7億元，按年擴大1.53倍，淨負債達10.88億元。

　　中航國際亦與招商蛇口訂立協議，轉售於內地上市的子公司中航善達全數1.49億A股，佔中航善達已發行的22.35%股本，作價13.34億元。
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