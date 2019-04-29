﻿比亞迪首季盈利勁增6.32倍

同時，該公司上調對今年上半年淨利潤升幅的預期，由按年上升2.03倍調高至2.44倍，去年同期錄得淨利潤為4.79億元。
比亞迪指出，預計今年第二季集團新能源汽車持續熱銷，新能源汽車銷量及收入繼續保持強勁增長，帶動收入及盈利持續快速提升。其中，新能源乘用車部份，隨着王朝系列新車型換代升級的完成，預期將步入新一輪成長周期；新能源商用車部份，隨着泥頭車等專用車的逐步拓展，產品線逐漸豐富，帶動該部份收入按年實現較快增長。
政府擬修訂《逃犯條例》，激發大批市民上街反對。由民陣發起的反修訂《逃犯條例》遊行，昨午由銅鑼灣遊行至金鐘政府總部，遊行人士一度逼爆東角道一帶，民陣稱全日有逾十三萬人參加，遊行人士要求撤回修訂引渡條例，...
2019-04-29
內地再爆疫苗醜聞！有網民近日爆料稱，海南當地一家私人醫院銷售假九價HPV疫苗（子宮頸癌疫苗），引起社會關注。昨日，海南衞健委通報調查結果稱，該院存在違法進行疫苗接種行為，處以吊銷執業許可證及罰款八千元...
2019-04-29
美國南加州聖迭戈市附近一座猶太教堂，在周六逾越節最後一天發生嚴重槍擊案，有一名女子中彈身亡，另外三人受傷，傷者包括一名猶太拉比。一名十九歲白人青年被拘捕，據悉他曾揚言要捍衛白人血統。 出事的猶太教堂位於聖迭戈市外圍的波威鎮。事發於當地時間周六上午十一時二十分，當時大批信眾在教堂內參加聚會，一名槍手突然闖進教堂內舉起一枝步槍向人群開火，隨即駕車逃走。信眾當中有一名休班探員，拔槍還擊，沒有擊中槍手，但擊中他的車。 聖迭戈警方發言人稱，過了不久，該名嫌疑槍手竟自動報案，被捕時沒有反抗。嫌疑青年槍手名叫歐內斯特（John Earnest）。調查人員發現他曾經撰寫一篇宣言，宣稱三月二...
2019-04-29
何文田新盤瑧樺日前公佈首批88伙價單，包括開放式至兩房戶，其中開放戶折實499.2萬入場，首批單位有近半數的折實價為600萬以下，發展商指項目最快於下周開售。 瑧樺首批88伙單位折實均價24308元，...
2019-04-27
股份登記公司一向是少為人識的私人行業，但在未來的證券無紙化制度下，將會肩負起部份法定責任。業界人士向本報透露，證券登記公司總會將會為此而「改朝換代」，現任主席唐冠良亦將退任，總會亦已吸納熟悉結算工作的...
2019-04-29
阿特蘭大三叉戟杜雲沙柏達、艾真度高美斯和伊利錫是意甲最出色的前鋒組合之一，合力助球隊事隔二十三年再次躋身意大利盃決賽，聯賽又力爭前四歐聯席位。今晚意甲主場對護級弱旅烏甸尼斯，三子勢聯手領軍開主勝。 （Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨1:00直播） 首席射手杜雲沙柏達今輪前以二十一球排意甲射手榜次席，拍檔艾真度高美斯和伊利錫分別有六球和十一球進帳，三子共為阿特蘭大貢獻三十八球產量驚人。意盃四強次回合，後兩者各建一功助球隊2:1勝費倫天拿，總成績險勝5:4自九六年再次晉身決賽，教練加斯柏連尼提醒戰將：「不要為晉身意盃決賽而放鬆，...
2019-04-29
繼S10系列一門三傑熱賣後，Samsung日前又一口氣帶來了五款全新Galaxy A系手機，入場費千多元起跳，由入門到中階一網打盡，當中包括破格裝上升降式旋轉鏡頭的A80，藉三鏡頭前後轉向，影人自拍輕...
2019-04-29
2010年憑主演張藝謀電影《山楂樹之戀》一炮而紅的30歲男神竇驍，近日被拍得與神秘「粉紅女」飯局兼拖手回酒店，二人更在(車立)中情不自禁擁吻。昨日，驚爆竇驍的新女友正是被譽為「最索千金」的27歲賭王三...
2019-04-29
近年發生多宗殘害動物個案，恐怖程度，令人髮指，激起愛護動物團體要求修例，以嚴刑懲處虐畜狂徒。漁護署終公佈就修訂《防止殘酷對待動物條例》展開三個月諮詢期，惟日前又揭發打鼓嶺坪輋有一個貓狗「亂葬崗」，再爆出嚴重案件，更顯修例有極大的逼切性。 根據漁護署建議，修改《防止殘酷對待動物條例》後，殘酷對待動物的刑罰提高至最重監禁十年，並終生禁養動物。署方亦建議引入「謹慎責任」制度，主人要為動物提供適當照顧，否則亦屬違法。修例亦會針對胡亂放生變「殺生」的行為，政府期望在二○二一年將修訂法案交立法會審議。 諮詢文件建議的刑罰，比現行刑罰重得多，反映公眾對殘害動物生命的行為，深痛惡絕，也期望...
2019-04-29
每種食品或貨物都有「此日期前最佳」的標籤，其實馬圈亦有所謂的「最佳使用日期」。 當騎練處於「最佳使用日期」時，彼此合作頻繁，成功率高。不過若連場搏殺失手，合作也會隨之而中斷，即他們合作的「最佳使用日期」已經到期。 對於馬主來說，擁有馬匹的主要目的當然是希望愛駒獲勝，不過一些賽駒未能在短暫時間適應香港的作賽環境，或因水土未服而陣上欠表現時，這亦會影響與練馬師的合作關係。 要在馬圈得到真友誼絕不容易，人與人之間的相處，是一件很奇妙的事情，在「最佳使用日期」內，彼此包容度高，即使對方犯錯亦會大方原諒。但當「最佳使用日期」一過，便很容易因誤會而產生矛盾，友情不再。 在香港要爭取勝仗...
2019-04-29