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﻿比亞迪首季盈利勁增6.32倍

2019-04-29 列印
　　比亞迪（1211）公佈，今年首季盈利7.5億元（人民幣，下同），按年大增6.32倍，每股盈利0.25元。期內，營業收入303.04億元，按年增長22.5%。

　　同時，該公司上調對今年上半年淨利潤升幅的預期，由按年上升2.03倍調高至2.44倍，去年同期錄得淨利潤為4.79億元。

　　比亞迪指出，預計今年第二季集團新能源汽車持續熱銷，新能源汽車銷量及收入繼續保持強勁增長，帶動收入及盈利持續快速提升。其中，新能源乘用車部份，隨着王朝系列新車型換代升級的完成，預期將步入新一輪成長周期；新能源商用車部份，隨着泥頭車等專用車的逐步拓展，產品線逐漸豐富，帶動該部份收入按年實現較快增長。
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