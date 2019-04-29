﻿比亞迪首季盈利勁增6.32倍

每種食品或貨物都有「此日期前最佳」的標籤，其實馬圈亦有所謂的「最佳使用日期」。 當騎練處於「最佳使用日期」時，彼此合作頻繁，成功率高。不過若連場搏殺失手，合作也會隨之而中斷，即他們合作的「最佳使用日期」已經到期。 對於馬主來說，擁有馬匹的主要目的當然是希望愛駒獲勝，不過一些賽駒未能在短暫時間適應香港的作賽環境，或因水土未服而陣上欠表現時，這亦會影響與練馬師的合作關係。 要在馬圈得到真友誼絕不容易，人與人之間的相處，是一件很奇妙的事情，在「最佳使用日期」內，彼此包容度高，即使對方犯錯亦會大方原諒。但當「最佳使用日期」一過，便很容易因誤會而產生矛盾，友情不再。 在香港要爭取勝仗...

2019-04-29