美企季績高峰重磅股紛放榜 資金回流美股 納指標指破頂

市場關注本周聯儲局議息、美國企業季績，以及中美兩國貿易談判進展，美股早段窄幅上落。但在美元強勢吸引資金流入下，標普500指數及納指再創新高，標普500指數早段高見2947點，納指則升至8168點。杜指則升35點，報26579點，距離歷史高位僅差1.4%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26554點，升11點；納斯達克指數收報8161點，升15點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見67.99港元，較香港收市價升0.54港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見389.10港元，較香港收市價跌1.50港元。



Google母企市後派季績



音樂串流平台Spotify上季付費用戶增加400萬名，令總客戶數突破一億戶，為各串流音樂服務商之冠，Spotify股價早段升逾3%，至近143美元。



本周有超過150隻標普500指數成份股公佈業績，Google母公司Alphabet於收市後公佈業績，早段靠穩升0.3%；蘋果公司則於周二收市後放榜，股價早段升0.4%。此外，迪士尼受惠《復仇者聯盟4：終局之戰》票房大熱，股價一度升至142.37美元的新高。



在投資市場景氣，美股創新高加上美元強勢，加強總統特朗普連任機會。據著名財經周刊《巴隆氏》基金經理春季調查顯示，華爾街大行對總統特朗普滿意，他獲得四成基金經理支持，反觀民主黨候選人僅獲得31%支持。高達67%基金經理認為，特朗普能勝出明年大選，但僅28%基金經理認為，民主黨候選人會獲勝，因此估計特朗普能成功在明年爭取連任。



另外，中美兩國貿易談判本周繼續進行，美國財長努欽與貿易代表萊特希澤，將在北京與國務院副總理劉鶴為首的中國代表，舉行新一輪貿易談判。



努欽表示，期望中美能夠在未來兩輪談判內，達成最終貿易協議，並稱有關執行機制的談判部份即將結束，雙方五月將在華盛頓舉行另一輪談判。美國國務卿蓬佩奧表示，相信中美貿易談判，不會因伊朗石油豁免結束而受影響。他稱，已與中國就貿易問題進行多次會談，有信心貿易談判將繼續下去，並按照自然進程進行。



努欽：中美達協議在望



數據方面，美國3月個人支出（PCE）按月增長0.9%，高於預期的0.7%，為2009年8月以來最大增幅；個人收入按月升0.1%，升幅低於市場預期的0.4%。



期內PCE物價指數按月升0.2%，按年升1.5%；核心PCE物價指數按月持平，按年升幅放緩至1.6%，創14個月以來最慢增速。同時，周五公佈的美國4月非農就業數據，亦是市場關注焦點。



另外，聯儲局將在周三結束為期兩日的貨幣政策會議，市場預計央行貨幣政策決策者，將維持政策不變。市場關注聯儲局主席鮑威爾講話，以判斷該機構對於未來政策路徑。