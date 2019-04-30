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騰訊平保領漲 恒指升287點

2019-04-30 列印
　　在騰訊（700）及中國平安（2318）領漲下，港股於期指結算日跑贏A股造好，恒指收報29892點，升287點，惟成交縮減至747億元。

　　藍籌股方面，「股王」騰訊一度升近2%，收升1.7%，報390.6元；平保收升2.4%，報94.35元。外電報道指，滙控（005）行政總裁范寧不滿高層對成本管控不力，啟動計劃作成本檢討及節流研究，不排除考慮裁員。消息刺激股價造好，收升0.7%，報67.45元。

　　受內地即將踏入「五一」黃金周影響下，賭業股升勢明顯，永利澳門升4.8%，收報23.1元；銀河娛樂（027）收升2.8%，報60.5元；金沙中國（1928）收升2.6%，報43.95元。
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