五大內銀盈利並駕齊驅 首季增撥備迎經濟轉差

建行首季資產減值撥備達435.95億元，按年擴大98.85%，在五間內銀中撥備增幅最多。在大幅提取壞帳準備後，建行不良貸款率降至1.46%，不良貸款總額輕微反彈。同時建行資本水平繼續領先同業，核心一級資本充足率為13.83%。
大型內銀首季淨利息收入表現偏弱，淨利息收益率明顯收窄。建行該項收入按年增長4.46%。淨利差為2.15%，淨利息收益為2.29%，分別按年下降0.07和0.06個百分點。手續費及佣金淨收入按年增長13.44%，表現強勁。工行首季資產減值撥備總量最多，達582.74億元，按年增加37.9%。計提撥備後，工行撥備覆蓋率仍達185.85%，按季提升10.97個百分點；不良貸款率按季改善0.01個百分點，至1.51%，連續九季下降。
大行淨利息收入偏弱
比較中行，首季資產減值損失273.35億元，按年勁增76.41%。在大幅作壞帳準備後，該行首季不良貸款率1.42%，與去年底持平；不良貸款總額按季略增；不良貸款撥備覆蓋率184.62%，按季仍提升2.56個百分點。中行兩大收入來源方面，淨利息收入按年增長6.57%。期內淨息差1.82%，按年下降0.03個百分點。央行連番降準放水後，同業拆息持續下滑，對大銀行影響明顯，淨利息收益率普遍受壓。另一收入引擎中間業務收入表現較好，中行首季非利息收入按年增長22.57%，其中手續費及佣金淨收入增長6.01%。
交行首季表現有驚喜，兩大收入來源均錄得雙位數增長。利息淨收入按年19.32%；淨利息收益率為1.59%，按年擴大0.23個百分點；手續費及佣金淨收入按年升11.18%。值得留意的是，交行去年四季淨利息收益率依次為1.36%、1.45%、1.59%及1.63%，若按季度看，交行淨利息收益率明顯收窄。