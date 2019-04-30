  • 2019年4月30日 星期二
  • 28º
  • 84%
熱門： 行李藏屍陳同佳4000元墮樓環保袋

日報新聞 > 財經

中銀香港經營溢利升5%

2019-04-30 列印
　　中銀香港（2388）今年首季的淨利息收入受惠息差擴闊升逾9%，但淨服務費及佣金收入降逾13%，減值撥備則大增逾40%，季內提取減值準備前經營溢利按年升4.9%至109.28億元。與去年首季比較，中銀今年首季錄得提取減值準備前淨經營收入145.02億元，按年上升4.8%，其中淨利息收入增加9.4%至98.95億元，部份受惠淨息差擴闊17個基點至1.67%。

　　至於淨服務費及佣金收入為31.67億元，由去年同期的高位下跌13.2%，主要因為自去年第三季度起，投資氣氛轉淡，股市表現及成交量走低，證券經紀及基金分銷佣金收入下跌，以及貸款佣金收入減少。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd