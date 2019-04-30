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中石化純利跌兩成

2019-04-30 列印
　　受到煉油及化工等表現疲弱，拖累中石化（386）首季純利按年倒退19.9%，至154.68億元（人民幣，下同）；收入亦下跌15%至248.41億元。不過，中石油（857）今年首季純利102.55億元，按年升1%。收入5910.4億元，增8.9%。

　　中石化期內煉油業務收入減少37.1%至119.63億元，但當中原油加工量和成品油產量，按年繼續增長2.7%及3.8%，其中汽油產量1587萬噸，增加5.9%；媒油亦有754萬噸，升6.6%。化工業務收入跌17.7%至69.53億元；營銷及分銷收入亦跌11.9%至78.66億元。至於勘探及開發業務，因藉原油價格回升增加開發量，令該分部扭虧為盈，收益為21.43億元，當中油氣當量產量有1.13億桶，按年升1.9%。

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