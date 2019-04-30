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投資收益增5.3倍 平保首季多賺77%

2019-04-30 列印
■平保首季壽險及健康險業務淨利潤按年急升1.23倍，至310.5億元。
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　　中國平安保險（2318）首季利潤455.17億元（人民幣，下同），按年大增77.1%，每股盈利2.55元；期內新業務價值上升6.1%，投資收益激增5.3倍，至466.13億元。人保（1339）首季純利按年升12%，至58.87億元，旗下財險（2328）純利則倒退3.6%，至52.09億元。

　　平保季內收入按年上升19.7%，至4035.79億元，而經剔除短期波動性較大項目及其他一次性重大項目後的股東應佔營運利潤341.19億元，按年增長21%。

人保純利升12%

　　第一季度，平保的壽險及健康險業務股東應佔淨利潤按年急升1.23倍，至310.5億元，股東應佔營運利潤增長19.8%，至196.52億元。平保主動調整產品結構，聚焦高價值產品經營，壽險及健康險業務首年保費降10.8%，新業務價值增6.1%達216.42億元；新業務價值率36.8%，上升5.9個百分點。

　　其他業務方面，平保的財產保險業務首季錄得純利57.67億元，按年升77.3%；銀行業務純利43.19億元，升近13%；金融科技與醫療科技業務純利14.02億元，跌23.9%。

　　首季平保的保險資金投資組合年化淨投資收益率3.9%；受資本市場回暖帶動投資收益按年上升的影響，年化總投資收益率5.1%。

　　人保同日公佈季績，首季受惠投資業務增長及投資收益增加，股東應佔淨利潤按年上升12.1%；每股盈利0.13元，上升8.3%。期內，保險業務收入1,937.65 億元，增長13.6%；首季投資收益117.34億元，升13.6%。

財險首季總保費增18%

　　人保旗下財險首季原總保費收入1254.63億元，按年增加18.3%；淨利潤跌3.6%。

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