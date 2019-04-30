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羚邦今招股2676元入場

2019-04-30 列印
　　內地火爆的小豬佩奇卡通片代理商羚邦集團（2230）計劃發售4.98億股股份，招股價介乎0.45元至0.53元，每手5000股，入場費2676.7元。

　　近年內地對媒體內容的審批頻頻收緊，市場憂慮這會否影響羚邦集團的未來發展，對此，羚邦集團執行董事兼運營總監張偉傑昨日見傳媒時表示，動畫內容題材廣泛，相信不會所有內容都被審批。他指集團在亞洲多個市場均有業務，對各地的監管條例有較好認知，相信政府監管不會對集團運營造成影響。

        羚邦集團創辦人、董事會主席、執行董事兼行政總裁趙小燕表示，集團現時有併購計劃，未來將謹慎考慮與集團有協同效用的標的公司。

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