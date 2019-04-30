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中電信賺60億人幣

2019-04-30 列印
　　中國電信（728）公佈，截至3月底止首季股東應佔利潤59.56億元（人民幣，下同），按年增4.5%。期內，由於出售商品收入按年大幅下降48.5%，經營收入按年跌0.5%，錄得961.35億元；其中，服務收入915.31億元，按年升4.1%。EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前利潤）為302.38億元，按年上升14.1%；EBITDA率為33%。中國電信昨日中午公佈業績後，股價由升轉跌，收市仍微跌0.73%，報4.08元，成交額2.01億元。

　　該公司首季移動用戶數達到約3.15億戶，淨增1205萬戶；其中，4G用戶數2.56億戶，淨增1367萬戶，4G用戶每月戶均流量接近7GB。有線寬頻用戶淨增加208萬戶，達到約1.48億戶，固定電話用戶為1.15億戶，淨減少131萬戶。

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