﻿三大指數向下 美股挫162點 儲局懶理特朗普 利率不減

蘋果公司業績勝預期，刺激股價大漲6.2%。美股早段最多升79點，聯儲局今晨公佈議息結果，一如市場普遍預期利率維持不變，聯儲局主席鮑威爾出席記者會，稱儲局對目前政策取向感到舒服。鮑威爾又稱，目前看不到支持加息或減息的強力理據。



美國聯儲局不理會特朗普減息呼籲，於（周四）凌晨公佈議息結果，一如市場預期聯儲局維持利率不變。而美國總統特朗普在議息期間，就繼續在其社交網向儲局施壓，更高調開腔要求儲局減息一厘，並大規模實施量化寬鬆（QE），指若利率能下調，美國經濟或能「像火箭般一飛沖天」。



特朗普催促儲局減息



對於特朗普要求減息，鮑威爾說總統這方面的要求不會對儲局帶來壓力，指儲局甚至沒有對此作討論。



不過，市傳聯儲局或會討論另類QE措施，繼續放水。議息後美股中段造好，三大指數齊高開，杜指早段最多升79點，高見26672點。



一直視投資市場表現為政績的特朗普，於議息期間在Twitter出口術，催促聯儲局減息一厘，即抵銷去年共四次的加息幅度。他又批評，聯儲局近年在美國通脹偏低情況下，仍然多次加息，等同實行大型量化緊縮政策，反觀中國正在加強刺激力度，並維持低息環境。同時目前國內生產總值（GDP）增長達百分之三點二，通脹率較低，國債也不多，可創造很多重要紀錄。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26430點，跌162點；納斯達克指數報8065點，跌29點；標普500指數報2927點，跌18點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見67.94港元，較香港收市價升0.24港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見388.28港元，較香港收市價升0.28港元。



此外，蘋果公司季度每股盈利、營業收入和下一財季指引均好於預期，股價大升6.2%，市值已重上1萬億美元。美國能源資訊局(EIA)公佈，上周原油庫存增加993.4萬桶，增幅多過市場預期。



油價下跌，紐約期油每桶報63.07美元，跌0.84美元；倫敦布蘭特期油報71.55美元，跌0.51美元。



或推另類QE「放水」



今次並非特朗普首次「出口術」，上月公佈美國非農就業數據時，他已呼籲聯儲局減息半厘，亦曾用上「火箭式」形容減息結果，當時白宮首席經濟顧問庫德洛進一步解釋，即等同經濟增長百分之四至四點五，亦預料今年經濟增長有百分之三。



