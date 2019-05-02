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﻿港股兩天缺北水料續淡靜

2019-05-02 列印
  內地五一黃金周連放4天假，港股今明兩天缺乏北水下，成交勢繼續淡靜。證券界人士認為，港股短期仍然偏軟，傾向觸及3月底的上升裂口，餘下兩個交易日或見29500點水平。外圍則關注美國聯儲局議息結果。

  港股周一乾升後無承接，周二成交量進一步縮減，只有739億元。周二夜期率先跌至29478點，低水221

  A股昨日起至周五休市，互聯互通機制亦暫停，意味缺乏「北水」買盤。泓瑞源金融證券策略師岑智勇認為，港股上月已回補去年6月中美貿易戰引發的裂口30259點，目前仍在觀望階段，料向着今年3月底的裂口29383點進發，今明兩天或試29500點水平。滙控（005）明天公佈今年首季業績，投資者憧憬滙控再回購股份。
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