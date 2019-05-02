﻿港股兩天缺北水料續淡靜

筆者熱愛賽馬同時也喜愛踢足球，早前很榮幸可隨「贏在起跑線」足球隊跟「叻哥」陳百祥領軍的晨曦對壘。在緊密的馬季內忙裏偷閒，也可藉出身汗來充充電。 還記得當日對方整體技術均具職業水準，但我們隊中各人在逆境中仍奮力頑抗，兼憑一次突擊取得入球。這次比賽雖最終敗給對方，但「贏在起跑線」各球員賽後均十分愉快，因為始終拉雜成軍，大家踢起來仍有不錯的默契，實在難得。後來另有一場跟騎練足球隊的比賽，「贏在起跑線」球隊的表現便再進一步。 在賽馬現場評述的節目中，各主持人的默契也十分重要。每個人都有自己的觀點或論據，要在有限時間內各述己見，實要懂得互相配合。當輪到發言時，便要長話...

2019-05-02