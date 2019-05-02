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科創板獲98宗上市申請

2019-05-02 列印
　　據內地媒體報道，A股科創板上市審核工作正在緊鑼密鼓推進，截至4月30日，上交所受理合共98家企業的上市申請，並已向78家公司發出首輪問詢。此外，第二輪問詢也已經啟動。

　　內地媒體報道，目前已有8家申請在科創板上市的公司回覆了首輪問詢，首輪問詢問題和回覆已在上交所官網披露，預計首輪問詢的其他企業也將在近日陸續回覆，審核部門將按照規則及時進行披露。該媒體報道指出，與此同時，針對首輪問詢回覆企業的第二輪問詢已經啟動，目前數家企業已通過審核系統收到上交所的第二輪問詢問題。公開資料顯示，按照科創板上市審核規則和程序，二輪問詢既是首輪問詢的延續，又是首輪問詢的深化；二輪問詢將更加突出重大性和針對性，一方面將密切關注首輪問詢回覆情況，針對發行人還沒有說清楚、說明白的問題，進行追蹤、跟進的刨根問底式問詢。

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