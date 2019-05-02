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內地PMI欠佳 澳洲減息機會高

2019-05-02 列印
　　市場預期年內澳洲將有機會減息兩次，這對澳元徘徊在0.7邊十分不利。《華爾街日報》文章亦寫了澳儲行今年有可能減少4次。

　　澳儲行5月7日會議若果減息可能會引起爭議，因為澳洲大選將在5月18日舉行，競選期間變動利率有助選的嫌疑。事實上執政對保守黨聯合政府的意調落後於工黨，預期工黨將會有機上台。

　　去年的年化GDP增長放緩至1％左右，核心通脹率創下兩年半新低，人口最多的新南威爾士省的失業率與20世紀70年代的最高水平相同，加上當地統計失業率的方法，如果在一周內有工作過一小時，就不當失業。這會將就業不足也當作非失業人士去統計。

　　最新中國的製造業PMI回落至50.1，在50之上代表經濟擴張，但50.1代表擴張似若有所無。

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