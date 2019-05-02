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宏安7.8億購Parkside商場

2019-05-02 列印
　　宏安集團（1222）昨日晚間公佈物業收購計劃。該公司與宏安地產（1243）聯合宣佈，於本周二（4月30日），宏安地產的間接全資附屬公司Milesville Limited作為買方與賣方訂立臨時協議。據此，Milesville向Topaz Limited收購Pearl Limited全部已發行股本及結欠賣方的股東貸款，總代價為7.8億元，惟可根據臨時協議之條款予以調整。

　　資料顯示，賣方Pearl Limited持有物業包括位於香港新界將軍澳的「The Parkside」綜合商廈的商舖，可供出租總面積約為3.26萬方呎，現有租約的年期最早及最遲的到期日分別定於2019年2021年。

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