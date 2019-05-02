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滙豐：A股估值仍低於平均

2019-05-02 列印
　　本月開始，MSCI將分三步將中國A股的納入因子從5%增加至20%。滙豐環球投資管理中國及香港股票部主管陳淑敏表示，A股與全球股票市場的聯繫性較低，因此不少基金經理及海外投資者視A股為分散風險的投資，隨著MSCI提升A股的納入因子，相信會帶來明顯的資金流入。她指出，雖然今年年初至今，A股已反彈逾20%，但估值仍然低於歷史均值，該行將重點關注醫藥、高端酒類、教育板塊的投資機會。

　　滙豐晉信大盤基金、動態策略基金基金經理郭敏表示，對A股未來的走勢「不悲觀、不看空」，會「逢低買入」。陳淑敏表示，看好有創新能力的醫藥公司，相信這類公司在中國只有10家；除了研發能力，該行評估藥企的投資價值時，也會關注其後續的新藥管線（pipeline）及銷售團隊。

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